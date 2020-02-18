Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Özellikle fizik tedavi alanında romatizmal ağrılar, kireçlenmeler, fıtıklarda kullanılan ozon tedavisinden anti-aging ve cildin gençleştirilmesinde de faydalanıldığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Saime Reyhanoğlu “Ozon, cildin tabii güzelliğini ve sağlığını koruyan ve yerine koyan bir gazdır. Ozon terapisi cilt bozukluklarını maskelemez, tabii fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayarak kendini yenilemesini uyarır” dedi.

Ozon terapinin, düşük riskli ve genellikle standart tıbbi tedavilerin eşliğinde tamamlayıcı, destekleyici bir metot olduğunu söyleyen Dr. Saime Reyhanoğlu, oksijen içindeki ozonun miktarının tedavi edilen hastalığa ve uygulama yöntemine göre değişiklik gösterdiğini de vurguladı.



TEDAVİYE DESTEK OLUYOR

Ozon tedavisi birçok hastalıkta hayat kalitesini artırma konusunda etkili olmasına rağmen hiçbir zaman tek başına tedavi yöntemi olarak sunulmaması gerektiğini de hatırlatan Dr. Reyhanoğlu “Tamamen sağlıklı kişilerde yaşlanmayı geciktirme, enerji kazanma ve hastalıklardan korunma için uygulanabilir. Vücudun enerjisini artırdığı gibi beynin enerjisini de artırır, hafızayı güçlendirir. İmtihana hazırlanan gençler, yüksek tempolu iş adamları, zihnini sürekli kullanan insanlar, sporcular için güçlü bir dopingdir” dedi.