Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü hayatının her döneminde biraz tombul biriydi. Küçük yaşlardan itibaren kendine büyük gelen kıyafetler giyerek kilolarını saklıyordu. Ancak yıllar içinde kilosu arttı ve kendine ağır gelmeye başladı. Hareketli bir işi vardı ama o hareket edemiyordu. Merdivenleri çıkamıyor, hastaların ihtiyacına istediği gibi yetişemiyor, çok yoruluyordu. Üstüne üstlük, onun bindiği asansörler her seferinde aşırı yük sinyali veriyor ve herkes ona bakıyordu. Kocaman bir yağ kütlesi olarak ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda bir diyetisyene giderek zayıflamaya karar verdi. Diyetisyeni Hüda Kabakoğlu’nun yönlendirmesi ile ilk ayda 10 kilo verdi. Zayıfladıkça gözlerine inanamadı. Sargın o günleri şöyle anlatıyor: İlk birkaç ay yani 30 kiloya yakın verdiğim zaman sabah uyandığımda sanki hiç kilo vermemişim gibi hissediyordum. Hemen ellerime bakıyordum ve ‘artık ellerim küçülmüş, ben zayıflıyorum’ diyordum. Sekiz ay sonunda 76 kilo verdim. Verdiğim kiloların büyük bölümü yağdan olduğu için diyetisyenim “Kırk sekiz paket margarini vücudundan attın” diyor. İHA