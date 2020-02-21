Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medilife Beylikdüzü Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, aşırı el terlemesi dışında koltuk altı, yüz, ayak gibi bölgelerde de yaşanabilen terleme sorunu hakkında açıklama yaptı. Elleri yeni yıkanmış gibi ıslak, terlemiş halde günlerini geçiren, tanıştığı kişi ile el sıkışamayan, yuvarlak kapı tokmaklarını çevirip açamayan birçok kişinin görüldüğünü belirten Doç. Dr. Yücel, "Elleri çok terleyen kişiler çoğu zaman ellerinde bir peçete ile dolaşmak zorunda kalırlar. Aşırı el terlemesi gibi sorunlar mevsimden bağımsız olarak görülür. El, ayak, yüz ve koltuk altında aşırı terlemeden sorun yaşayan binlerce hastamız bulunmaktadır. Ellerde aşırı terleme, damlar tarzda olabilmektedir. Kişinin özellikle el, koltuk altı ve ayaklarında yaşadığı terleme sonucu toplum içindeki ilişkilerini sağlıklı sürdürememektedir. Örnek olarak biriyle tokalaşmak istese, önce elini kurulaması gerebilmektedir. Koyu renkli elbiseler giyemezler. Yine ayak kokusu önlenemez hale gelebilmektedir. Çok sık giysilerini değiştirmek zorunda kalmaktadırlar. Cep telefonu, klavye ve araba kullanımında sorunlar yaşamaktadırlar, yuvarlak kapı tokmağını çeviremeyen kişiler görebiliyoruz. Kişi bu sıkıntısını tarif ederken "dokunduğum her şeyi ıslatıyorum" demektedir." ifadelerini kullandı.

"Kapalı yöntem ETS ameliyatı ile tedavi mümkün"

Doç. Dr. Orhan Yücel, söz konusu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, "Tedavi uzman ellerde; kapalı ameliyat yöntemi ve kamera sistemi yardımıyla, son derece kozmetik, kısa sürede gerçekleştirilebilen, hastane yatışı gerektirmeyen şekilde mümkündür. Sempatik sinirlere uygulanan klips ile aşırı terleme sorunu kontrol altına alınıp, kişinin normal sosyal hayatına dönmesi konusunda yardımcı olabiliyoruz. Operasyon ardından yaklaşık 8 saatte taburcu olunabilen ETS ameliyatı ile kesin çözüm mümkün olabilmektedir. Diğer birçok tedavi seçeneği ise geçici, belirli sürelerde bazı faydalar sağlamakta, sonrasında eskiye dönüş olmaktadır. Bazen ise alternatif tedaviler hiçbir fayda sağlamamaktadır." dedi.

Hangi hastalar ameliyata olmaya uygun?

El, ayak, yüz ve koltuk altında aşırı terleme şikâyeti olan kişiler genelde sağlıklı insanlar olduklarını kaydeden Doç. Dr. Yücel, "Operasyon önerirken sorulan anahtar sorulardan birisi şudur: "Sadece uyanıkken mi aşırı terlemeniz oluyor? Muayenede yapılacak değerlendirmeler sonucunda ameliyatına karar verilen hastamız, başarılı geçmiş bir ameliyat sonrası aynı gün hastaneden taburcu olabilmektedir." şeklinde konuştu.

Ameliyat sonrası süreç

Kapalı yöntemle yapılan ameliyat sonrası, ağrı ve uzun hastane yatış süreleri artık tarihe karıştığının altını çizen Doç. Dr. Orhan Yücel, "Ameliyat sonrasında 8 saatlik yatış yeterli olabilmektedir. Ameliyatın sonucundan memnun kalmayan kişiler için eski hale dönmek yani kullanılan klipsi çıkartmak artık mümkün olabiliyor." ifadelerini kullandı.