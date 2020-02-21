Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca:"İran Sağlık Bakanı ile görüştüm ve yanınızdayız mesajı verdim. İran Bakanı şüpheli vakanın 750 olduğunu 18 vakada pozitif koronavirüs bulunduğunu 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hastalık bulgusu olan yolcuları sınırdan içeri almamaya dünden itibaren başladık” dedi.