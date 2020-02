Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Görme, yürüme, konuşma ve denge gibi merkezî sinir sistemi işlevlerini bozan bir hastalık olan Multipl Skleroz’da birbiri ardına geliştirilen tedaviler umut veriyor. Daha çok 20-40 yaşları arasında görüldüğü için gençlerin hastalığı olarak bilinen MS’in, tedavilerin en yoğun olarak geliştiği tıbbi alanlardan biri olduğunu söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Multpl Skleroz Birimi Yöneticisi Prof. Dr. Cavit Boz “Eskiden çaresiz olduğunu düşünülen MS, artık çoğu hasta için erken ve uygun tedavi sayesinde kontrol edilebilir bir hastalık hâline geldi. Ancak, hala özellikle internette MS’le ilgili birçok moral bozucu ve yanlış bilgi dolaşıyor” dedi.



ONDAN FAZLA TEDAVİ SEÇENEĞİ

MS teşhisi ve tedavisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Boz “Bundan 20-25 yıl önce MS hastalığına özel bir tedavinin olmadığı günlerden, 10’dan fazla tedavi seçeneğinin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Özellikle erken teşhis koyduğumuz ve tedaviye başladığımız hastalarda daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Genel olarak toplumda MS için çaresiz, tedavisi olmayan bir hastalıkmış gibi yanlış bir düşünce vardır. Bu doğru değil. Erken teşhis ve uygulanan doğru tedavi yöntemleri kullanıldığında hastaların çoğu normal hayatına devam edebiliyor. Ancak hastaların MS konusunda tecrübeli bir merkezde düzenli takipleri önemlidir” dedi.



HASTALARIN DÜŞMANI İNTERNET

Prof. Dr. Boz, “İnternette doğru bilgiler olduğu gibi çok fazla da yanlış bilgi var. Hatta son zamanlarda ulusal TV kanalları bile MS’le ilgili çok yanlış haberler yapılıyor; medyada hastaların mutlaka sakat kaldığı yönünde son derece yanlış haberler yer alıyor. Diğer taraftan pek çok fırsatçı, MS’i bitkisel ve diğer yöntemlerle tedavi ettiklerini iddia ediyorlar. Kapari, keçi sütü, çuha otu, sülük tedavisi, arı sokması gibi pek çok farklı alternatif yöntemlerin MS’e hiç bir katkısı yoktur. MS hastaları bu bilgi kirliliğinde her şeye inanmaması gerektiğini anlatıyoruz” diye konuştu.



DOĞRU BİLİNEN 9 YANLIŞ

Psikiyatrik bir hastalık değil

Farklı şekillerde ortaya çıkan Multipl Skleroz hastalığı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler hastaların motivasyonunu bozuyor.

Erken ve uygun tedavi ile MS’in kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Türk Nöroloji Derneği Saymanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz 10 maddede MS hastalığının özelliklerini sıraladı:

1. MS öldürücü hastalıktır: Değildir. MS hayat süresini kısaltmayan ve çoğu hastanın normale yakın yaşayabildiği bir hastalıktır.

2. MS mutlaka özürlülüğe yol açar: Hayır. Özellikle günümüzdeki tedavilerle özürlülük riski çok azalmıştır.

3. MS psikiyatrik hastalıktır: Değildir. MS’in zekâyla ya da ruh sağlığı ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Zekâyı azaltmaz.

4. MS bulaşıcı bir hastalıktır: Değildir. Anneden çocuğa veya herhangi birine geçmez. Ancak annede varsa genetik yatkınlık sebebiyle risk biraz daha fazladır.

5. MS’li kadın çocuk doğuramaz: Evlenebilir ve çocuk doğurabilir. Uygun şartlarda gebelik MS hastalığını kötüleştirmez.

6. Bitkisel tedaviler iyi gelir: MS tedavisinde bitkilerin yeri yoktur. Kapari, reishi mantarı, çuha otu ya da keçi sütünün MS’i iyileştirici etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

7. Her hasta için hastalık aynı seyreder: Yanlış. Her hasta ayrı bir vakadır. Bir atak geçiren hasta hayatı boyunca başka bir atak geçirmeyebilir. Bazı formları düzelmeye izin vermez ve sürekli ilerler.

8. MS hastası için yapılacak bir şey yoktur. Doğru tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kontrol altında tutulabilir.

9. Hastalığın ne zaman başladığı önemli değildir: Yanlış. Hastalığın 40 yaşından sonra başlaması seyrini olumsuz etkiler.



En önemli belirti HİS KAYBI

MS’in hastaların yüzde 85-90’ında atak denilen hastalık ve iyileşmelerle gittiğini ifade eden Prof. Dr. Boz, belirtileri şöyle sıraladı: Hastaların yüzde 20’sinde bulanık görme olabilir. Bunlar genelde ağrı ile başlayan sonra bazen kendiliğinden, bazen de tedaviyle düzelen belirtilerdir. Hastaların yüzde 30-40’ında duysal belirti dediğimiz yüzde kolda bacakta ayaklarda uyuşma gibi karıncalanma, his kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bir diğeri motor belirti, kolda bacakta kuvvet kaybıdır. Ama bunlar pat diye başlamaz, saatler günler içinde yavaş yavaş artar ve sonra toparlar. Konuşma bozukluğu, denge kaybı olabilir. Daha nadiren idrar kaçırma görülebilir. Olup geçen belirtilerdir. Ataklar özellikle başlangıç döneminde gençlerde başlayıp iyi iyileşir.