Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır." dedi.

Bakan Koca, "İran'dan gelen uçağı Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, "İran'dan getirilen Türk yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." diye konuştu.

Bakan Koca, "140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve 4 hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Koca, "İran'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Bakan Koca, "Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum."dedi.

Bakan Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.