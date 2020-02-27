Caixin gazetesinin haberine göre, Guangdong eyaletinde Covid-19’a yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı. Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie, söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti.
Çin’de iyileşenler yeniden hastalandı
27.02.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 02:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden virüse rastlandı.
Etiketler : çin,hasta,korona,
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