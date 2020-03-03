Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özellikle erkek çocukların en çok sevdiği spor olan futbolda topa kafa atmanın çocuğun beyin fonksiyonlarını menfi yönde etkilediğini söyleyen NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa “Çocukların topa kafayla vurmaları uzun dönemde bunama, dejeneratif beyin hastalıkları ve yüksek beyin fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir. Anne babaların dikkatli olması gerekir” dedi. Bilim insanları, eski profesyonel futbolcuların demanstan ölme ihtimalinin, yaşıtlarından üç buçuk kat fazla olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili yasaklama kararının verilmesinin, son yıllarda ortaya çıkan bilimsel çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Koordinatörü ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise kafa travmalarının hormonal sistemi de bozduğunu hatırlatarak “Kafa travmalarının en önemli sebepleri trafik kazaları, düşmeler ve şiddet uygulamalarıdır. Ayrıca son yıllarda spor yaralanmalarının da beyin hasarına ve hormonal bozukluklara yol açtığı gösterilmiştir” diye konuştu.