Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca “Bu salgın Türkiye’de görülmeyecek diye bir durum yok. Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. İçimizde bu virüsü taşıyan insanlar da olabilir” dedi.

Daha çok yaşlı kişilerin risk altında olduğunu söyleyen Bakan Koca “Bugüne kadar 940 şüpheli vakamız oldu. Bunlan içinde pozitif çıkan yok. Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan ülkemize yolcu almıyoruz. Bunlar başka ülkelerden gelseler de almıyoruz. Beş ülke dışında gelenlerin bu ülkelerle son 14 gün içinde teması varsa onları da almıyoruz. Son 14 gün içinde öncelikli olarak bu beş ülke olmak üzere yurt dışında seyahat etmiş kişilerin mümkün mertebe kalabalık ortama girmemelerini, son 14 günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz” diye anlattı.

MASKE İHRACINA ONAY ŞARTI

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye’de maske bulunamadığına ve fiyatlarının da yüksek olduğuna yönelik bir soruyu cevaplandırırken ise şöyle konuştu: “Bazı ülkelerde bu salgının artmasıyla birlikte dışarıdan talep daha da yoğunlaştı. Ancak biz kendi vatandaşımızın ihtiyacının karşılanması için Ticaret Bakanlığına yazı yazdık. Bundan böyle yurt dışına satışlar, Sağlık Bakanlığının ön izniyle olabilecek.

UMREDEN GELENLERDE DE VİRÜS YOK

Umre ziyaretlerine ilişkin konuşan Koca “Cumartesi akşamından itibaren umreden gelen vatandaşlarımızın tamamı termal kameralardan geçti. Hepsini teker teker sağlık muayenesinden geçirdik. Taranan 13 bin 834 vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımızın içinde toplam mevsimsel gribi bulunan vatandaşımızın sayısı dokuz kişiyi geçmedi. Şüpheli bulduğumuz beş kişiyi tek kişilik ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına naklettik. Onların da tetkikleri negatif çıktı” dedi. ANKARA İHA