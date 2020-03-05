Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Kadınlarda en sık görülen kanserlerden meme kanseri, aynı zamanda erken yakalandığında ilaç ve cerrahi tedavilerle tam şifa imkânı olan ender kanser türlerinden biridir. Meme kanserinde cerrahi ve radyoterapi sonrasında normal hayatına dönen kadınları bekleyen en önemli risklerden birinin halk arasında pek bilinmeyen “Lenfödem” hastalığı olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cafer Abbasoğlu “Ameliyat sırasında bazı hastalarda kanserin diğer organlara yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla içinde lenf sıvısının dolaştığı lenfler düğümleri de alınır. Lenf sıvısının kol içinde hareket edememesi yüzünden ortaya çıkan lenfödem hastalığı hayatı zindan eder. İlk belirtileri ellerde ve parmaklardaki ağrısız şişliklerdir. Nikâh yüzüğünüz ya da saatiniz dar gelmeye başladıysa dikkat!” dedi.



AĞRISIZ ŞİŞLİKLER

Meme kanseri ameliyatları sırasında koltukaltı ve çevresindeki lenf düğümlerinin alınmasıyla meydana gelenlenf yolu harabiyetinin kollarda kronik lenfödeme sebep olduğunu anlatan Dr. Abbasoğlu “Kişiden kişiye değişmekle birlikte koltuk altında 22 ile 30 lenf düğümü bulunur. Cerrah ameliyat sırasında bazı hastalarda bunların 20’den fazlasını almak zorunda kalabilir. Meme ile birlikte lenf düğümleri de temizlenerek alındığından lenf sıvısı yukarıya doğru akıtılamayıp kol boyunca, el bileğinde veya parmaklarda kalarak ağrısız şişliklere yol açar. Sessiz başlayan ödem, hızla ilerler. Bu şikâyetleri yaşayan hastaların bir an önce tedaviye başlamaları hastalığın ilerlememesi açısından çok önemlidir” dedi.



ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Lenfödem belirtisinin el üstünde, kolda şişlik, ağrı ve kol hareketlerinde kısıtlılık olduğunu hatırlatan Dr. Abbasoğlu “Kol derisi sertleşir, kurur ve yer yer renk değiştirir. Hasta parmaklarını hareket ettiremeyecek duruma gelir. Tırnak batması ya da elde kolda meydana gelen basit yaralardan sonra bile ciddi enfeksiyon gelişebilir. Hastalığın çok ilerlemesi durumunda koldan sarı bir sıvı akar. Organ kayıpları yaşanabilir” dedi.



Lazerle ağrısız ödem tedavisi

Ameliyat sonrası kolda oluşan şişkinliği azaltmak veya buna benzer problemleri ortadan kaldırmak için bazı tedavi yolları bulunduğunu ve bunların büyük bölümünün kalıcı olmadığını söyleyen Opr. Dr. Cafer Abbasoğlu “Genelde klasik tedavinin yanı sıra, fizik tedavi, manuel lenfatik drenaj veya havalı pompa tedavisi, kompresyonlu kol çorapları verilir. Son yıllarda LLLT (düşük enerjili lazer)’in, lenfödem tedavisinde etkili olduğu ortaya çıktı. LLLT, meme ameliyatı sonrası meydana gelen lenf ödemin derecesine göre değişik renk ve dalga boyundaki ışınlardan seçilerek lenfödem olmayan kola uygulanır. Sağlıklı kolda açılan damar yolundan, küçük bir katater yardımıyla, kanda oksijenlenmeyi oluşturacak ışın verilir. Değişik dalga boylarındaki ışınları emen kan, hastalıklı bölgelerdeki lenf yolları ve düğümlerini genişleterek ve yeni lenf yolları oluşturarak lenf drenajını başlatır. Dolayısıyla zamanla şişlik azalır. Hastalar rahatlıkla parmaklarını ve kollarını kullanarak günlük hayatlarına dönebilirler” diye anlattı.