Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
Bakan Selçuk: Sağlık işlemlerinde 8 milyar lira iyileştirme sağladık
05.03.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sağlık işlemlerinin fiyatlarında 2008’den bu yana ilk kez kapsamlı bir artış yaparak 8 milyar lira iyileştirme sağladık"
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
685906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/685906.aspx
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