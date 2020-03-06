Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan hastanın test sonuçlarının negatif olduğunu ve korona virüs hastası olmadığını belirtti.
Sağlık Bakanı Koca: Umre dönüşü gözetim altına alınan kişilerde korona virüse rastlanmadı
06.03.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü Sakarya'da tedbir amaçlı gözlem altına alınan hastanın test sonuçlarının negatif olduğunu ve korona virüs hastası olmadığını belirtti.
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