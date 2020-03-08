Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin koronovirüse karşı yürüttüğü başarılı mücadele dünyaya örnek oldu. Dünya Sağlık Örgütünün salgınına karşı acil durum ilan etmesinden önce havalimanlarında termal kamera ve karantina uygulamasını başlatan Türkiye Sağlık Bakanlığı, daha sonra virüsün görüldüğü yüksek riskli ülkelerle uçuşları durdurdu. İran ve Irak’la kara sınırlarını kapatıp sınır bölgelerine sahra hastaneleri kurdu. Virüsün görüldüğü ülkelerden Türkiye’ye giriş yapanlar için de 14 günlük karantina ve gözlem sürecini başlattı. Dünya Sağlık Örgütünün önerisinden önce başlatılan ve alınan bu tedbirler dünyanın dikkatini çekti. Başarıyla yürütülen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele birçok ülke tarafından yakın takip ediliyor. Bu kapsamda, ülkeler Sağlık Bakanlıkları ve Ankara’daki büyükelçilikleri aracılığıyla, bilgi ve tecrübe paylaşımı, malzeme yardımı ile ortak çalışma talebinde bulundu. 26 ülke, Türkiye’den iş birliği talep etti. Sağlık Bakanlığı virüse karşı yerli tanı kiti geliştirdi. 90-120 dakika arasında sonuç veren kiti almak için 7 ülke Türkiye ile temasa geçti.