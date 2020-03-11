Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs  evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde  yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş,  öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün  süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.

Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün  olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan  paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
 
"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık  sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı  tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka  maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni  sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile  ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
 
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısına dikkat
 
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi  maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık  kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.
 
Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı  Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal  medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.