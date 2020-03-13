Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek." dedi.

Koca, "Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı." diye konuştu.

Bakan Koca, Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü söyledi.

"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı." ifadesini kullanan Koca, "Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor." dedi.

Vaka sayısı 5'e yükseldi

Bakan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı."dedi.

Koca, "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak tehdit o kadar zayıflar. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmayacağız." ifadesini kullandı.