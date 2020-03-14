Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi bilim kurulu, elimizden düşmeyen cep telefonu ekranlarının günde en az iki kere temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri teknolojik cihazların düzenli olarak hijyenik mendillerle temizlenmesi gerektiğini ifade edilen açıklamada dijital tedbirler şöyle sıralanıyor: Kişisel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine itina gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Cep telefonları başkalarına verilmemeli ve verilmesi durumunda mutlaka temizliği yapılmalıdır. Bankamatik, ankesörlü telefon ve benzeri gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmelidir.