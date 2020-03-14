Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Şu ana kadar görünen vakalarda, COVID-19 görülen insanların bazılarında herhangi bir semptoma rastlanmazken, her altı kişiden yaklaşık birinin ağır hastalanarak nefes almakta zorluk çektiğini belirten Bayındır Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan “İnsanların yaklaşık yüzde 80’inin özel tedaviye ihtiyaç duymadan hastalıktan iyileştiği gözlemlenirken, yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi problemleri olanların ciddi hastalık geçirme ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit ediliyor. COVID-19 için kuluçka döneminin tahminî 1-14 gün arasında, en yaygın olarak beş gün görüldüğü tespit edildi” dedi.