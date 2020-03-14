Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs salgını dünyada 5 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Salgın, Türkiye'yi de tehdit ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Mart akşamı Türkiye'de görülen vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıklamıştı. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yurt dışı seyahatlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Bakan Koca, "YURT DIŞINA GİDİŞ DÖNÜŞ UYARIMIZDA KESİNLİKLE ISRARCIYIZ. 1 seyahat, 1 kişi ve 1 tek risk değildir. Sonucu 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir. Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim. Yurt dışındaysak orada tedbir alalım. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR." ifadesini kullandı.

9 AVRUPA ÜLKESİNE KAPILAR KAPATILDI

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatıldı.