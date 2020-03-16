Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsle mücadele için bağışık sisteminin kuvvetlendirilmesi gerektiğini belirten Profesör, temiz hava, iyi uyku, dinlenme ve sağlıklı gıdayı tavsiye etti. Şekerden uzak durulması gerektiğini belirten Akalın “İlaç tedavilerinden asla uzaklaşmadan bazı bitkisel takviyeler de size yardımcı olur. Beta glukan, Afrika sardunyası kökü, kara mürver meyvesi ve ekinezya kökü ekstreleri (çay hâlinde kullanılması etkisizdir) bağışıklığı güçlendirir. Ayrıca C vitamini bakımından yüksek kuşburnu ve antiseptik etkinliği yüksek propolis takviyeleri bağışıklığı korumada ek olarak kullanılabilir” dedi. Akalın, solunum için de mersin, ökaliptus, kekik ve ada çayını tavsiye etti. Dezenfeksiyon için ise “Sandal, defne, çay ağacı, okaliptüs, bergamot, lavanta, tarçın, limon otu ve ıtır örnekleri verilebilir. Bu bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar difüzör veya jel yoluyla kullanılabilir” şeklinde konuştu.