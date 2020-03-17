Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Türkiye’ye kadar ulaşan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsünden dolayı herkes panik yapmış durumda. Korku, panik ve stres dolayısıyla günlük hayatlarına devam edemeyen insanlar korunmak için birçok yola başvuruyor. Bu süre zarfında özellikle bağışıklık sisteminin önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesinden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Haluk Saçaklı konu ile alakalı olarak önerilerde bulundu ve özel tarifler paylaştı.

Özellikle panik ve stresten uzak kalınması gerektiğini dile getiren Dr. Haluk Saçaklı aynı zamanda diyafram nefesi egzersizine de vurguladı. Bağışıklık sistemini güçlendiren tavsiyelerini sırasıyla detaylandıran Dr. Saçaklı, “Öncelikli olarak temastan uzak kalacağız. İnsanlarla aramıza 1-2 metre mesafe koyacağız, tokalaşmayacağız ve öpüşmeyeceğiz. Elimizi yüzde 60’ın üzerinde alkol içeren temizleyicilerle temizleyeceğiz. Bu klasik bilinen tedbirler. Burada önemli olan virüs, bakteri ya da herhangi bir hastalık için bağışıklık sistemimizi çok güçlü tutmak zorundayız. Depremlerde bile bina sağlam ise çökme olmaz. Fakat bina çürükse ölümle karşı karşıya geliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için beş tane çok önemli ana noktamız var. Bir, doğal ve dengeli besleneceğiz. İki, egzersizde şiddeti yüksek olan egzersizlerden yani spora yönelik olan egzersizlerden uzak kalacağız. Üç, stresi az da olsa kontrol edebilmeyi öğreneceğiz. Panikten kendimizi kurtaracağız. Panik bağışıklık sistemini çökertir. Dört, iyi ve kaliteli uyuyacağız. Doğru zamanda yatıp kalkacağız. Sonuncusu da diyafram nefesi. Her sabah ve akşam temiz hava ile 10 kere karından nefes alıp vereceğiz” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren özel tarifler

Doğal ve dengeli beslenmenin önemine değinen Saçaklı aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren özel tarifler de paylaştı. Saçaklı, “Her sabah kalktığınızda zerdeçal, sızma zeytinyağı, çörek otu ve çok az karabiberli bir karışım. Bir tatlı zeytinyağının içerisine yarım tatlı kaşığı toz zerdeçal, yarım tatlı kaşığı çörek otu, 1 çay kaşığının ucuyla çok az karabiber koyalım ve bu karışımı şifa niyetine içelim. Kahvaltının arasında. Bu bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Buradaki zeytinyağı ve karabiberin avantajı, zerdeçalın bağırsaklardan emilimi zor olduğu için zeytinyağı ve karabiberle emilimi kolay oluyor. Bitki çayı olarak da 1 litrelik suyun içerisine bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için iki tane kuşburnu, iki tane tane karabiber, bir iki parça zencefil, küçük tutamlarla hibiskus, ekinezya ve ıhlamuru 1-2 dakika kaynatsınlar. Ateşi kapatsınlar, 3-4 dakika demlensin ara öğünlerde peş peşe içsinler. Bir diğer alternatif tarif olarak da havuç ve kabak çekirdeğinin birleşimi var. Havuç ile kabak çekirdeğini ara öğünlerde birleştirsinler. Yarım çay bardağı havuç suyuna bir avuç kabak çekirdeği tuzsuz. İkisi birleştiği zaman çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca siyah çay yerine yeşil çayı tercih etsinler. Soğan ve sarımsak, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Akşamları yoğurdun içerisine sarımsak koysunlar” şeklinde konuştu. Saçaklı aynı zamanda bol bol yeşillik tüketerek pişirme yöntemlerine dikkat edilmesini ve endüstri gıdalardan yani paketlenmiş gıdalardan mümkün olduğu kadar uzak kalınmasını tavsiye etti.

Saçaklı bağışıklık sistemini ayakta tutacak ve güçlendirecek diğer tavsiyelerini ise şu şekilde sıraladı;



“Şiddetli spora ve egzersize ara verilmeli”

“Şiddeti yüksek olan, spora yönelik olan aktivitelerden uzak dursunlar. Koşmasınlar: belirli bir süre haftada 3 ya 5 gün yürüsünler, fakat gidip de boğazda yürüyeceğim deyip arabaların içerinde yürürken arabalardan çıkan karbon monoksitlerden almasınlar. Arabanın olmadığı yeşil bir ortamda yürümeye çalışsınlar. Büyük ağırlıkların altına girmesinler. Gençleri ikaz ediyoruz, kaslarımız bu arada bu kadar çabuk erimez. Daha küçük ağırlıklarla çalışsınlar.”

“22.00-03.00 arasındaki uyku vücudun kendisi yenilemesini sağlıyor”

“Doğru zamanda yatıp doğru zamanda kalksınlar, 22.00-24.00 arası yatağa girip, 05.00-07.00’da kalkacağız. Genetik şifremiz buna göre ayarlanmıştır. Vücudumuzun bütün bakım ve onarımı 22.00-03.00 arasındadır. 1’e 2’eye kadar internet başında kalırsanız bağışıklık sisteminiz çöker gider vücut kendini yenilemez. Yatağın başını kuzey ve batı kısmına koysunlar, güney ve doğu kısımda iyi ve kaliteli uyuyamayız. Yattıkları yerlerde cep telefonu şarj edilmemeli. Manyetik şeyler bağışıklık sistemimizi çökertir.”

“Doğru nefes; diyafram nefesi”

“Diyafram nefesi çok çok önemli. Bebekler normalde diyafram nefesi alıp verirler ama o alışkanlık zamanla değişir ve hep göğüsten nefes alıp vermeye başlarız. Önce karnı hava ile dolduracak, o havayı göğsüne doğru itecek, boğazda hissedecek, 4 saniyede yavaşça aldığı nefesi 2 saniye tutarak bütün hücrelere oksijen dağılımını sağlıyoruz. Yavaşça nefesi verirken karın bölgesi küçülerek karnı iyice içeri doğru çekiyoruz. Her sabah uyandığımızda camı açsınlar, on kere diyafram nefesi alıp versinler. Aynı şekilde akşam yatmadan önce de yapılmalı. Aşağı yukarı 10 trilyon hücremiz var. Günde 10-15 milyon hücre ölüyor. Bu nefes alıp vermeyle ölen hücreleri lenf dolaşımı ile atabilme şansına sahipler. Bağışıklık sistemini bu şekilde güçlü tutacaklardır.”

“Stres ve panik bağışıklık sisteminin çökmesine sebep oluyor”

“Stres, panik yok. Her türlü panik, bağışıklık sisteminin çökmesine sebep oluyor. Çok stres ve panik yaparsak sistemimizin canına okuruz. Hangi virüs olursa olsun hangi bakteri olursa olsun bu kurallara dikkat edersek, bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlü tutabilirsek bizi sarsacak ama ölümle karşı karşıya asla bırakmayacaktır.”