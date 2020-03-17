Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde koronavirüsle birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:

Koronavirüs: "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"

Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"

Karantina: "Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi"

Pandemi: "Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim"

Epidemi: "(Salgın) Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması"

İzolasyon: "(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği"

Enfeksiyon: "Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması"

WHO: "(World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü"