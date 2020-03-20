Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs testi' açıklaması
20.03.2020 - 10:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : sağlık bakanlığı,koronavirüs testi,
689489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/689489.aspx
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