Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinde ’korona virüs’ salgınından korunmak için yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini ve personelin koruyucu elbise, eldiven ve maske ile donatıldığını bildirdi.