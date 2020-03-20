Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinde ’korona virüs’ salgınından korunmak için yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini ve personelin koruyucu elbise, eldiven ve maske ile donatıldığını bildirdi.