Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nüfusu 364 bin olan İzlanda'da, sağlık yetkilileri ve "deCode Genetics" şirketince hafta başına kadar 10 bin 300 kişiye Covid-19 testi yapıldı.Ülkede test sonuçları pozitif çıkan 218 kişinin yarısında Covid-19'un hiçbir belirtisinin görülmediği tespit edildi.

İzlandalı epidemiyolog Thorolfur Gudnason “İlk sonuçlar, nüfusun küçük bir oranının virüse yakalandığını ve testleri pozitif çıkanların yarısının asemptomatik olduğunu gösteriyor" dedi.

İzlanda'da yapılan testle farklı virüs örneklerinin genetik dizilimleri de incelendi. Buna göre ülkede yeni tip koronavirüsün en az 40 mutasyonu bulunduğu gözlendi.

Japonya'da da Diamond Princess gemisinde yeni tip koronavirüs tespit edilen yolculardan yüzde 80'inde ya hiçbir semptoma rastlanmadı ya da hafif belirtiler görüldü. AA