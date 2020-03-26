Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı önlem amaçlı olarak herkes günlerini evde kalarak geçiriyor. Bu duruma bağlı olarak bir yandan beslenme alışkanlıkları değişmekte bir yandan da hareketsiz geçirilen süre artış gösteriyor. Her birey için kilo kontrolünü sağlamak önemli olduğu gibi anne adayları için de sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek ve 9 aylık yolculuğu ideal kiloda tamamlamak çok önemli olduğunu söyleyen Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın; "Gereğinden fazla kilo, gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi riskleri beraberinde getirir." dedi.

Doç. Dr. Kübra Boynukalın, evde geçirilen süre zarfında anne adaylarının dengeli bir beslenme düzeni benimsemelerini, hareketsizliğe bağlı oluşabilecek ödemin önüne geçmek amacıyla evin içinde kısa yürüyüş turları yapmalarını ve kendilerini stres faktöründen uzak tutacak hobilere yönelmeleri gerektiğini belirtti.

"İki canlıyım' düşüncesiyle fazla yemek yemek, evde kalınan bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biri"

Anne adaylarının hamilelik sürecinin ilk anlarından itibaren hormonal birtakım değişiklikler yaşadıklarının altını çizen Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Buna bağlı olarak bağışıklık sistemlerinin zayıfladığı ve enfeksiyonlara karşı daha açık oldukları da bilinmektedir. Koronavirüsün gebeliği ne şekilde etkilediğine dair elimizde net bir kanıt olmamasıyla birlikte aynı virüs ailesinden gördüğümüz MERS ve SARS salgınlarında gebelerin çok ciddi anlamda etkilendiğini biliyoruz. Tüm dünya olarak geçirdiğimiz bu zor günlerde anne adaylarımıza kesinlikle evden çıkmamalarını ve tüm tedbirlere uyulması gerektiğini hassasiyetle belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gebelik, anne adayının beslenmesine özel olarak dikkat etmesi gereken bir süreç olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kübra Boynukalın, "Özellikle koronavirüs sebebiyle günümüzün neredeyse tamamını evde geçirdiğimiz şu günlerde gebelerimizin beslenme alışkanlıklarına ve kilo kontrolüne dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Gereğinden fazla kilo almak gebelik tansiyonu ve gebelik şekeri gibi birtakım riskleri beraberinde getirir. Aynı zamanda normal doğum yapmak isteyen hamilelerin bu isteklerini zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. Anne adayları hem hayvansal proteinleri hem de kuru fasulye, nohut gibi bitkisel proteinleri kullanarak dengeli beslenmelerine dikkat etmeli. Omega içeriği yüksek olan ceviz, badem gibi besinlerle sağlıklı ara öğün atıştırmalıkları yapmalı, kan şekerini hızlı yükselten pirinç ve makarna yerine bulgur tercih etmelidir, 'İki canlıyım' düşüncesiyle fazla yemek yemek, evde kalınması gereken bu dönemde yapılabilecek en büyük hatalardan biri" açıklamalarıyla uyarılarda bulundu.

"Hareketsizliğe bağlı oluşabilecek ödemi önlemek için tuzdan uzak durulmalı"

Hamilelik döneminde en sık karşılaşılan problemlerden birinin ödem olduğunu kaydeden Doç. Dr. Boynukalın, "Özellikle anne adayının hamilelik dönemi öncesinde fazla kilo problemi varsa ve hamilelikte de hızla kilo almaya devam ediyorsa ödemle karşılaşmak kaçınılmaz hale gelir. Koronavirüsle mücadele etmek amaçlı evde geçirilen sürenin artışıyla birlikte hareketsizlik de beraberinde ödem sorununu doğurabilir. Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder, bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler, evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmaya yönelik evin içerisinde kısa yürüyüş turları yapılabilir, ağır olmadığı sürece hafif egzersizler, pilates ve yoga gibi sporlar tercih edilebilir." ifadelerini kullandı.

"Stresten uzak durmak için evde yapılabilecek aktivitelere yönelmeliler"

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğu unutulmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Kübra Boynukalın "Toplum olarak kaygı düzeyimizi etkileyen bu durum anne adayları için de doğacak bebeklerinin geleceğine dair endişe oluşturmaktadır. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının bu süreçte stresten uzak durmaları çok önemlidir. Stresin doğum riskini arttırdığını, gebelik tansiyonunu artırıcı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu tarz risklerden hastalarımızın korunabilmesi için stresi minimalize etmeleri gerekiyor. Bu nedenle gebelerimizin stresten uzak duracak hobilerine yönlenmeleri gerekmektedir. Zor günler geçiriyoruz fakat bu üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil, inşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu nedenle anne adaylarının kendilerine farklı uğraşlar bulmaları; koronavirüs odaklı yaşamamaları, sosyal medyada yer alan doğruluğu kesin olmayan endişe verici bilgilerden uzak durmaları; örgü örmek, kitap okumak, film izlemek, puzzle yapmak gibi kendilerini meşgul edecek farklı aktivitelerle ilgilenmeleri önemli. Ayrıca evde sessiz bir ortam sağlayarak, sakin bir müzik eşliğinde nefes terapileri yaparak stres yönetimini sağlayabilmeleri önerilir" şeklinde belirtti.