Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni ölüm ve vaka sayılarını paylaşan Koca, şunları kaydetti: “Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımda, bunların 241’i entübe durumdadır. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.

N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı. Çin’de ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirildi. Bunu da Türkiye’ye getirmiş olduk. Bu kit, son 3 gündür çalışabilir olan laboratuvarlara verildi. Elimizde 3,5-4 saat ortalamayla ekstraksiyonda 1 milyona yakın kitimiz var. Yani elimizde hem PCR yöntemi hem hızlı dediğimiz real time PCR yöntemi hem de 15 dakikada antikor MBG’yi tespit eden kitimiz dahil olmak üzere yeterince var.”