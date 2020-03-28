Yeni ölüm ve vaka sayılarını paylaşan Koca, şunları kaydetti: “Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımda, bunların 241’i entübe durumdadır. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.
N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı. Çin’de ekstraksiyon safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirildi. Bunu da Türkiye’ye getirmiş olduk. Bu kit, son 3 gündür çalışabilir olan laboratuvarlara verildi. Elimizde 3,5-4 saat ortalamayla ekstraksiyonda 1 milyona yakın kitimiz var. Yani elimizde hem PCR yöntemi hem hızlı dediğimiz real time PCR yöntemi hem de 15 dakikada antikor MBG’yi tespit eden kitimiz dahil olmak üzere yeterince var.”
Sağlık Bakanı Koca: Elimizde 1 milyona yakın kit var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
Yeni ölüm ve vaka sayılarını paylaşan Koca, şunları kaydetti: “Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımda, bunların 241’i entübe durumdadır. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.
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