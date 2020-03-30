Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesinden Diyetisyen Dr. Canel Önel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özellikle risk grubunda bulunan diyabet hastalarının tüketmesi gereken besinleri açıkladı. Önel, diyabet hastalarının beslenmelerini düzenlemezlerse daha büyük risk taşıdığına değinerek “Özelikle koronavirüs, kronik hastalığı olanları daha çok etkilediği için diyabetliler risk altında. Diyetteki posa miktarı artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Öğün atlamak büyük hata”

Diyabet hastalarının beslenmede dikkat etmesi gerekenleri Önel, şöyle sıraladı: Lifli gıdalar birlikte yenildikleri besinlerin emilim hızlarını yavaşlatarak kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlarlar. Bu nedenle; beyaz ekmek, simit yerine tam tahıllı ekmek yenmeli, pirinç yerine bulgur tercih edilmeli, taze sıkılmış meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmelidir. Öğünlerde bol salata yenmelidir. Kana hızlı geçen basit karbonhidratlar yani beyaz un, beyaz şeker, beyaz pirinç, bal, pekmez, patates, mısır yerine kana daha yavaş geçen kompleks karbonhidratları yani tam tahıllı ekmekler, bulgur, kuru baklagiller, kepekli makarnayı tercih etmeliler. Eğer diyabetik ilaç ya da insülin kullanılıyorsa muhakkak diyetle birlikte kullanılmalı ve ihmal edilmemelidir. Öğün sayısına ve öğün saatlerine dikkat edilmelidir. 3 ana öğün ve 2-3 ara öğün yapılmalıdır."

“Yiyecekleri elinizle seçmeyin”

Önel, alışveriş yaparken ise raf ömrü uzun, dayanıklı ve besleyici besinlerin tercih edilmesine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Mevsimi olan sebzeler ve meyveler tercih edilmeli ve taze olarak tüketilmeli. Markette ürünleri elimizle seçmemeliyiz. Çiğ gıdaları dikkatli tüketmek ve iyice temizlemek gerekir. Ayrıca çiğ besinlerle pişmiş besinleri aynı kapta ya da buzdolabının aynı rafında tutmamalıyız. Hayvansal besinleri iyice pişirmeden tüketmeyiniz. Eğer imkanımız varsa sebzeleri ve meyveleri sirkeli suda bir süre beklettikten sonra yoksa da en azından bol su ile ve iyice yıkamaya dikkat edelim."

“Evde egzersize ve uykuya dikkat”

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanında uyku düzeni ve egzersizin de oldukça önemli olduğuna değinen Önel “Çünkü normal yaşantımızda egzersiz ve spor yapmıyor olsak da hareketlerimiz daha fazlaydı ama maalesef evde olduğumuz ve hareketlerimiz kısıtlı olduğu için muhakkak 45-50 dakika günlük egzersiz yapmak gerekir. Gece geç saatlere kadar oturmak sabah uyanamamaya neden olur. Yatmadan 1-2 saat önce içilen papatya çayı sakinleştirir ve uykuya dalmanızı kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.