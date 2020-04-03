Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyaya hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Covid-19) tutunduğu yüzeyler ile bu yüzeylerde ne kadar süre canlı kalabildiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Covid-19'un kağıt ve madeni para ile bağlantısına dair AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Mıstık, kağıt ve madeni paraların günlük hayatta elden ele dolaşmaları nedeniyle birçok bakteri ve paraziti barındırabildiğini söyledi.

Ellerde bulunan hastalık yapıcı birçok bakteri ile floradaki bakterilerin parada çoğalabildiğini ve burada uzun süre yaşayabildiğini belirten Mıstık, bu mikroorganizmaları ise "tifo, dizanteri, mikrobik ishaller ve tüberküloz" şeklinde sıraladı.

Prof. Dr. Mıstık, Oxford Üniversitesindeki bilim insanlarınca Avrupa'daki 15 ülkenin para birimine yönelik yapılan araştırmada, kağıt paraların üzerinde 26 bini aşkın bakteriye rastlanıldığını ve Avrupalıların yüzde 57'sinin banknotları "her gün temas ettikleri en kirli nesne" olarak tanımladıklarını aktardı.

"Para en kirli madde"

Virüslerin de kağıt ve madeni paraların üzerinde bulunabileceğini belirten Mıstık, "Ancak virüsler canlı olmayan ortamlarda çoğalamadıkları için zamanla hastalık yapıcı özelliklerini kaybeder. Fakat, virüs bulaşan paranın kısa süre sonra başkasının eline geçmesi o kişinin de virüs kapmasına neden olabilir. Bu nedenle, ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi sonucunda grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 gibi solunum yoluyla da bulaşabilen birçok hastalığa yol açan virüsler kişiden kişiye bulaşabilir." dedi.

Prof. Dr. Reşit Mıstık, parada bulunan mikroorganizmaların yiyecekler ve içecekler ile temasının engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle gıda ürünü satanları bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Paranın parmakları tükürük ile ıslatarak saymanın da büyük bir enfeksiyon riski taşıdığına dikkati çeken Mıstık, "Paranın her gün temas ettiğimiz diğer nesnelere kıyasla en kirli madde olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle kredi kartının daha hijyenik olduğuna inanılmaktadır. Bir araştırmaya göre, Avrupalıların birçoğu sırf daha hijyenik olduğu düşüncesiyle ödemelerini kart ile yapmayı tercih etmektedir. Salgın nedeniyle birçok kişinin de kart ile ödeme yapmayı daha hijyenik bulduğunu söylemek doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mıstık, bir ödeme aracı olarak kullanılması zaruri olan paraya temas etmeden önce ve sonra ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye yıkanmasının, eller yıkanmadan yüz, göz, burun ve ağıza dokunulmamasının bulaşıcı hastalıkların yayılımını önlemede ehemmiyetli olduğunu sözlerine ekledi.