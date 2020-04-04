Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronaviris salgını sebebiyle askıya alınan liglerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin haziran ayında başlamasını ümit ettiğini söyledi. Yayıncı kuruluşa konuşan TFF Başkanı, "Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Tem-muzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz" dedi. Nisan ayının sonlarında salgının yavaşlayacağı yönünde bir öngörüsü olduğunu dile getiren Özdemir, "Mayıs başlarında da iyi şeyler yaşayacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.



> Tescili düşünmedik

Avrupa'nın önde gelen liglerine göre Süper Lig'in daha şanslı olduğunu da sözlerine ekleyen TFF Başkanı, "Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece sekiz maçımız var. Tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan yaptık. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır. Tescili hiç düşünmedik. Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi en geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'i tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı da bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız" sözlerini kullandı.



> Çok yüklendiler

Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de görüş belirten Nihat Özdemir, "Olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA, hem FIFA hem de biz konuyu masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız" ifadelerini kullandı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gibi futbol dünyasından isimlerin koronavirüse yakalandığının hatırlatılmasıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Bu konuda da bize çok yüklendiler. Sanal dünyadan inanılmaz baskı yedik. Sonra görüldü ki bu iş futboldan kaynaklanmadı. Acımasızca tenkit ettiler. Beddua ettiler ama gördüler ki bizim suçumuz yok. Futbolun dışından bulaştı. En kısa zamanda kurtulmak için Allah'a dua edelim. Bir an önce eski günlerimize dönelim" dedi.



YOL HARİTASI BELLİ

Seyircisiz de oynanabilir!

∂ TFF’nin liglerin en erken haziranda başlayacağını açıklamasının ardından yol haritasının nasıl işleyeceği de belli oldu. Federasyon’un önceliği salgının durumuna göre seyircisiz de olsa ligleri temmuzun ilk haftasına kadar bitirmek. Haftada iki maç formülüyle hızlandırılmış bir şekilde ligin tamamlanması hedefleniyor. TFF’nin, Rıza Çalımbay’ın “Antalya’da toplanalım ligi tek şehirde oynayalım” teklifi ise masaya hiç gelmedi. TFF ayrıca yayıncı kuruluşla da görüşerek Fransa örneğinde olduğu gibi ödeme probleminin yaşanmasını istemediklerini iletti.