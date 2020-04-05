Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgına ilişkin sosyal medya üzerinden halkı bilinçlendirecek çalışmalar yapan, 2018 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne sahip Doç. Dr. Huri, şunları aktardı: Son zamanlarda yapılan uluslararası bilimsel yayınlar ve Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirmelerinde maske kullanımı öne çıktı. Maske, emniyet kemeri gibidir. Neden taktığınızı, işe yaradığı zaman anlarsınız. Herhangi bir klinik bulgusu olmayan virüs taşıyıcılarından korunmak için sosyal mesafeyi koruyamadığımız halka açık yerlerde maske takmak gerekir.

CE BELGESİNE BAKIN

Peki hangi maske alınmalı? Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, konuya dair şu tavsiyelerde bulundu: Talep patlaması sebebiyle bazı mecralarda fahiş fiyatlara maske satılıyor. Maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmez. Vatandaşların kullanacağı maskeler üç katlı filtreye sahip olmalı. Üst kısmında burunu saracak tel yer almalı. Kutusunun üzerinde CE işaretinin kontrolü yapılmalı. Ürün eczane, medikal ve dental ürün tedariki veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınmalı.