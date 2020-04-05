Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs hastalığının hem kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların kalp üzerine olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selim Topçu, "Korona virüs enfeksiyonuna bağlı hastalıkta kalp kası iltihabı ve kalp ritm bozukluğu oluşabilmektedir. Bu durumlar bu hastalıktaki ölümlerin bir kısmından sorumludur. Korona virüs hastalığı ile ilgili üzerinde durulması gereken asıl önemli nokta herhangi bir kalp hastalığı olan kişilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusudur. Onun için kalp damar hastalığı, hipertansiyon veya bir ritm bozukluğu olan hastanın korona virüs hastalığını daha ciddiye alması ve yapılan uyarılara daha hassasiyetle yaklaşması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir hastalığı olmayanlara göre kıyaslandığı zaman korona virüs enfeksiyonuna bağlı ölüm riski 3-4 kat daha yüksektir" dedi.

Kalp hastalarının kullandıkları ilaçları herhangi bir doktor tavsiyesi olmadan kesmeleri veya değiştirmemeleri gerektiğini, bunun hayati önem taşıdığını belirten Topçu, "Şu anki mevcut bilgiler herhangi bir ilaç grubunun korona virüs enfeksiyon riskini artırmadığını göstermektedir. Aksine tedavisiz kalma durumunun korona virüsten daha yüksek ölüm riskine sahip olan kalp krizi veya felç gibi daha ölümcül durumlara yol açma riski vardır. Dolayısıyla kalp hastalığına bağlı ilaç kullanan hastaların ilaçlarını her zamankinden daha özenli kullanmaları gerekmektedir. İlaçlarla ilgili diğer bir problem kulaktan dolma bilgilerle korona virüse iyi geldiği söylenen ilaçların kontrolsüz kullanımıdır. Çünkü bu şekilde önerilen ilaçların birçoğunun ritm bozukluğu gibi olumsuz sonuçları olabilmektedir. Herhangi bir doktor önerisi olmadan kalp hastalığı olanların bu tip ilaçları veya gıdaları kullanması sakıncalıdır" diye konuştu.