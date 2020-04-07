Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın en son açıkladığı rakamlara göre ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayısı 30 bine yaklaştı. Bu kişilerden durumu ağır olanlar yoğun bakımda olmak üzere bir kısmı hastanelerde tedavi görüyor, bir kısmı ise “pozitif” olmalarına rağmen hastanede kalmalarına gerek olmadığı için evlerine gönderiliyor. Ancak, pozitif kişiler, hem çevreleri hem de aynı evde yaşadıkları kişiler için endişe kaynağı hâline geliyorlar. Sağlık Bakanlığı, her ne kadar pozitif kişinin “izolasyonunun” yapılması gerektiği konusunda uyarsa da toplumda “evde tedavi verildiğine göre o kadar da riskli bir durum yok” algısı oluşuyor.

İZOLASYONA SIKI SIKIYA UYULMALI

Koronavirüs testinin neticesi pozitif çıkan kişinin evde de izolasyon kurallarına sıkı sıkıya uyması gerektiğini söyleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk “Koronavirüs pozitif kişinin odası, yemek yediği ve kullandığı eşyalar ayrılmalı, hem hastanın hem de çevresindeki kişilerin bir araya geldiklerinde güvenli mesafe dediğimiz iki metre mesafesinde de N95 ya da birkaç kat cerrahi maske takmalı, mümkünse banyo ve tuvaleti ayrılmalı, yemek yediği tabak çatal bıçak ayrılıp ayrı temizlenmeli, ev düzenli olarak havalandırılıp dezenfekte edilmeli, eller mutlaka su ya da sabunla sık sık yıkanmalıdır. Bu durum hasta kişinin kanında antikor gelişene kadar yani yapılan testlerle hastalığı yendiği ispatlanana kadar sürmelidir” dedi.

DEZENFEKTAN VE ÇAMAŞIR SUYU İLE TEMİZLİK ŞART!

Hasta kişinin solunum yolun çıkan partiküllerde bulunan virüsün yayılım hızı, havada asılı kalıp kalmaması, ne kadar uzaklığa ulaştığı, hangi yüzeyde ne kadar yaşayabildiği ile ilgili tedbir alanlarını genişleten yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Virüsün bu yüzden pozitif kişinin yaşadığı evde sık dokunulan kapı kolu, elektrik düğmesi, pencere kolu gibi yerler ve zeminlerin sık sık temizlenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Osman Erk “Temizlik için virüsü etkisiz hâle getirdiği bilinen çamaşır suyu, hidrojen peroksit ya da alkol bazlı dezenfektanlar kullanılmalıdır” dedi.

EV HALKINA DA MUTLAKA TEST YAPILMALI

Pozitif hastanın temas ettiği herkese mutlaka test yapılması gerektiğinin altını önemle çizen Prof. Dr. Erk “Ancak ne yazık ki, bu konuda bazı aksaklıklar yaşandığına dair bilgiler geliyor. Buradaki problemlerden biri de bu kişilerin dışarı çıkmasının yasak olması. Hem test yaptırması gerekiyor hem de hastaneye gidemiyor. Pozitifin çevresine test yapmazsak virüsün yayılmasını engelleyemeyiz” diye anlattı.