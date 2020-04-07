Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yüz tanımlama sistemine göre çalışan programla sokakta dolaşan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki kişilerin risk grubunda olup olmadıkları tespit edilerek emniyet güçlerine ve sağlık birimlerine bildirilebilecek. MOBESE kameralar ya da drone’larla kullanılabilecek programa eklenen termal kamera sayesinde bu kişilerin ateşleri de uzaktan ölçülebilecek.

Genellikle savunma sanayii için yazılımlar üreten ve Tokat Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firma daha önce Afrin’de uçan droneların millî yazılımlarını geliştirmişti.

KISA SÜREDE TESPİT EDİYOR

Yerli ve millî koronavirüs yazılımında test aşamasına geldiklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını söyleyen Mehmet Recep Erçin “Benzer bir yazılım yine koronavirüs vakaları için Çin’de yapılmış ve başarılı sonuçlar alınmış. Ancak yurt dışından gelen yazılımların donanım problemi oluyor. Biz bütün donanımlarla çalışma imkânına sahibiz. Mevcut bütün donanımlara modifiye edilebiliyor. Sistem drone’lara, şehir polis kameralarına eklenebilir. Bir web kamerasında bile çalışabilir. Bundan dolayı maliyet 50’de bire düşüyor, dışa bağımlılığımız ortadan kalkıyor” dedi.

Yerli ve millî yazılımın yüzde 90’a varan oranda başarılı olduğunu belirten Erçin, Tokat Valiliğinin önemli desteğini gördüklerini belirterek yatırımcılardan destek beklediklerini de sözlerine ekledi.