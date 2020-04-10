Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Türk Toraks Derneği Ankara Şube Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, yıkanabilir maske şeklinde satılan siyah nano maskelerle ilgili olarak “Bu maskeleri ‘1 hafta kullanılabilir’ diye satıyorlar. Ancak, böyle bir özellik yok. Bu maskelerin de bir ömrü var. Sonuçta dış düzeyine mikrop ya da virüs bulaşıyor. Bez maske olması sebebiyle sabunla ya da belli bir ısıyla yıkayıp, kurutup, havalandırdıktan sonra kullanabilirsiniz. Ama hiç yıkamadan bir hafta aynı maskeyi kullanmak uygun değil” diye konuştu. Vatandaşın kendi maskesini yapabileceğini de söyleyen Fırat “Biliyorsunuz ki ev maskeleri var. İnsanlar eşarpla kendi maskelerini kendileri yapıyorlar. Burada önemli olan virüsün gireceği hava boşluğunun kalmaması. Örneğin, maske takmışsınızdır, ancak burnunuzun kenarları açıktır veya çenenizin altında boşluklar vardır. O zaman o maskenin hiçbir anlamı olmaz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında nano maskelerin sağlık açısından herhangi bir sakıncası olmadığını vurgulayarak “İnsanların illa gidip maske alıp kullanması gerekmemektedir. Pamuklu olan, sentetik olmayan bir kumaştan yapılabilir” demişti.