Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadarki Covid-19 tanısı alan 32 gebede hastalığın hiçbir belirti olmadan seyrettiği, 2 vakanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu, 15 vakada erken doğum gerçekleştiğini ifade eden Dr. Özay, araştırma yapılan 25 vakada anne karnında bebeğe geçiş saptanamadığını söyledi.

DOĞUM ŞEKLİNE ETKİSİ YOK

Koronavirüs enfeksiyonunun doğum şeklinde belirleyici olup olmadığının merak edildiğini de belirten Özay, tüm dünyada görülen olgulardan ve yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre doğum şekli ve doğum zamanı annenin ve bebeğin klinik durumuna, gebelik haftasına göre tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

ANNE SÜTÜNDEN GEÇMİYOR

Şu anda virüsün anne sütünde taşınabileceğine dair bir kanıt bulunmadığını söyleyen Özay, bu nedenle emzirmenin iyi bilinen faydaları göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu önlemler alınarak emzirmenin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.