Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz sağlık uzmanları, yeni tip Korona virüsün (Covid-19) ayakkabı tabanına bulaşarak eve girebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, "Eve girince hemen ayakkabınızı çıkarın. Çoğu ayakkabı gözenekleri olmayan kauçuk tabana sahip, virüs bu tabanlar üzerinde 5 güne kadar hayatta kalabiliyor" dedi.

Ayakkabıları, evin girişinde yaşama alanının dışında bırakmayı tavsiye eden uzmanlar, sokak kıyafetinin eve döndükten hemen sonra yıkanması gerektiğini, virüsün kıyafet üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası Başkanlığı yapmış Durmuş Yılmaz, eve ayakkabılarıyla girmediği için basında köşe yazarları tarafından günlerce eleştirilmiş, kapısının önüne bırakılmış ayakkabılar manşetlere taşınmıştı. Kapının önüne çıkarılan ayakkabılar, 'Acaba köylerden ve varoşlardan gelen bir ‘garibanizm ihtilali mi’ yaşıyoruz?' şeklinde değerlendirilmişti.

Korona virüs salgınından sonra ise uzmanlar, doğru olanın eve ayakkabılarla girmemek olduğuna dikkat çekiyor. Dışarıda giyilen ayakkabının tabanına yapışan virüs ve mikroplar, eve taşınıyor.