Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce hastaneye başvuran M.Y. isimli şahsın korona virüs testleri pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Lüleburgaz’da özel bir hastanede 5 gün boyunca tedavi gören M.Y.’nin test sonuçları negatife dönüştü. Bunun üzerine M.Y. sağlık ekipleriyle penguen dansı yaparak hastaneden taburcu oldu. M.Y.’nin sağlık ekipleriyle yaptığı penguen dansı renkli görüntülere sahne oldu.
Koronayı yendi penguen dansıyla taburcu oldu
11.04.2020 - 20:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’nde korona virüs tedavisi gören bir hasta sağlığına kavuşunca sağlık çalışanlarıyla penguen dansı yaparak taburcu oldu.
Kaynak: İHA
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695837 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/695837.aspx
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