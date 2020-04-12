Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Önceki gün koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı, vatandaşları sokağa döktü. İhtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın eden vatandaşların sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymadıkları görüldü. 31 ilden yayılan bu görüntüler, yasak öncesindeki bu temasın virüs bulaşmasını artırıp artırmayacağı endişesini gündeme getirdi. Bu soruyu uzmanlara sorduk…

YARINA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi: Cuma akşamı yasağın ilan edilmesi sonrasında insanlarımızın sokağa çıkmasının ve özellikle virüsün bulaşmasının önlenmesinde etkili olan sosyal mesafe kurallarına uyulamaması virüsün yayılımına sebep olabilir. İnsanların temel ihtiyaçları için çıkması doğal. Ancak sebebi ne olursa olsun, virüsün yayılımını durdurmak ya da azaltmak için sokağa çıkan vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın eşimizin dostumuzun virüsü almış olabileceklerini düşünerek, hem kendi sağlıkları, hem de değer verdiklerinin sağlıkları için 14 gün evde kendilerini izole etmeleri, bir metre kuralına uymaları, sık sık ellerini yıkamaları gerekli. Bu dönemde ateşleri çıkar ya da öksürük veya başka şikâyetleri gelişirse sağlık kurumuna başvurmaları uygun olur. Diğer şartlarda, ülkemizin bugüne kadar başarı ile yürüttüğü bu süreç, emekler, değer verdiklerimizin zorunlu olarak evde geçirdikleri süreç zarar görebilir.

PANİK YAPMAYIN

Pandemi durumunda, kişisel mesafenin korunmasının ve bunun için gerektiğinde, sokağa çıkma yasağının vatandaşı hastalıktan korumak için ilan edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Kara, sokağa çıkma yasağını 1 hafta önceden ilan eden Hindistan örneğini vererek, bu duyurunun günler öncesinden yapılması gerektiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kara “Bundan sonra da kişisel izolasyona ve sosyal mesafeye dikkat edelim, maskemizi takalım ve panik yapacak bir durum olmadığını, ancak tedbirlerimizi sıkı sıkı almamız gerektiğini de unutmayalım” dedi.

DEPREMDE MERDİVENE KOŞMAK GİBİ!

Virüs mücadelesinde bugüne kadar verilen emeklerin büyük zarar gördüğünü ifade eden Hemalotoji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner “Önceki akşamki durumu ben deprem sırasında insanların merdivenlere koşmasına benzettim. İnsanlar şuursuzca marketlere akın etti ve kendini riske atarak gazlı içecek, çikolata, bisküvi aldılar. Bunu anlamak mümkün değil. Virüsle mücadele tek taraflı olmaz. Vatandaşın da üzerine düşeni yapması gerekir. Yasağın sebebi zaten senin kurala uymaman ve sokağa çıkmandı. Yasak bunun için geldi” diye konuştu. Kargaşanın etkisinin 10-14 gün sonra ortaya çıkacağını hatırlatan Prof. Dr. Çetiner, o kalabalıkta maske takmanın koruyuculuğu olmadığını hatırlatarak “Maske karşıdaki kişi koronavirüs ise yüzde 30-40 koruyabiliyor. O da sosyal mesafe korunursa. Ama dün akşam insanlar elleriyle ağzını burnunu kapatarak marketlere girdi” diye konuştu.

CİDDİYE ALIN, NE OLUR EVLERİNİZDE OTURUN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının virüsle mücadelenin olumlu gidişine katkı vereceğini umduğunu söyledi. Özlü “Hiç kimse sokağa çıkmazsa hastalık bir şekilde kendini durduracaktır. Bu virüs çok kolay bulaşıyor ve çok insanın ağır hastalığına ve ölümüne yol açıyor. Ciddiye alın ne olur evlerinizde oturun çıkmayın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Hiç şakası yok” dedi.