Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Avrupa ve Amerika’dan farklı olarak Türkiye’de genç ölümlerin daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Erk “60 yaş altında ölümler bütün ölümlerin yüzde 21,3’ünü oluşturuyor. Bu Türkiye’de kronik hastalık yükünün gençlerde dünyadan fazla olmasından kaynaklanıyor. Türkiye, diyabet, obezite, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon açısından Avrupa’da ilk sırada yer alan ülkelerden biri. Aynı zamanda sigara içiciliği, beslenme yetersizliği ve dengesizliği de ülkemizde yaygın. Bu sebeple 60 yaş altında da ağır seyredebiliyor ve ölüme yol açıyor” diye konuştu.