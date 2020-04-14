Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Özlü, vatandaşların evden çıkmayarak sosyal mesafeyi koruyarak, el hijyenine dikkat ederek ve mecburi durumlar dışında hastanelere gitmeyerek sağlık çalışanlarını koruyabileceğimizi belirtti. Sağlık kuruluşlarında Covid-19 ve bulaşma yolları konusunda çalışanların bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özlü “Şahsi koruyucu ekipman kullanımı; hastadan örnek alınması gibi konularda mümkünse maket üzerinde uygulamalı eğitim verilmeli. Her sabah ekiple sosyal mesafeyi koruyarak bilgi güncellemesi ve motivasyon konuşmaları yapılmalı. Covid-19 hastaları ile diğer hastalara hizmet veren sağlık çalışanları ayrıştırılmalı, temasları önlenmeli. Sağlık çalışanlarına işe gelirken ateş taraması yapılmalı” dedi.