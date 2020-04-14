Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ürün için faydalı model başvurusunu yaptıklarını dile getirerek, “Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı bir şekilde yapılması için günümüzde hayati öneme sahiptir. Şu anda İtalya, Çin, Amerika’da üretilen bu ürün Türkiye’de ilk defa, tam da ihtiyacımızın olduğu zamanda Sakarya Üniversitesi öncülüğünde bu ilde üretilmiş oluyor” dedi. Rektör Savaşan, günde 10 bin set ürettiklerini, bunu iki hafta sonra 50 binlerin üzerine çıkarabileceklerini de kaydetti.