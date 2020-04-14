Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle sosyal yaşam formu da büyük değişikliğe uğradı. Özellikle büyükşehirlerdeki hareketli yaşam, yerini daha çok evde vakit geçirilecek bir düzen ile değiştirdi. Bu durum çocukları da oldukça etkiledi. Henüz aşısı ve ilacı olmayan COVİD-19, ebeveynler tarafından çocuklara nasıl anlatılmalı, çocukların evde kalması için neler yapılmalı? Bu noktada İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Yükselen önemli tavsiyelerde bulundu. COVİD-19 hakkında çocukların gelişim ve yaşlarına uygun düzeyde bilgi verilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Yükselen şöyle dedi: “Doğru, açık ve net bilgi vermek, karmaşık ifadelerden kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca anne babalar tarafından çocukların virüs hakkında merak ettiklerini rahatça sorabilecekleri ortamın da sağlanması gereklidir. Çocuklar tıpkı yetişkinler gibi kaygı ve korku duyabilirler. Onları anlayışla karşılamak ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini dinlemek, haklı olduklarını söylemek yararlı olacaktır.”

“Çocuklar anne-baba tutumlarından doğrudan etkilenir”

Anne-babaların olaylar karşısındaki tutum ve davranışlarından çocukların doğrudan etkilenebileceklerini ifade eden Yüksel sözlerine şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz durum korku ve kaygılarımızın yoğun olarak yaşandığı bir dönem. Bu aslında oldukça normal. Böylece bizler hastalıktan korunmak için gerekli önlemleri daha kolay ve gerektiği şekilde alabiliriz. Ancak panik durumdaki anne-baba, çocuğun da kaygısının artmasına sebep olabilir. Bu durum tüm ailenin kaygı ile başa çıkma becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Her çocuğun içinde bulunduğu yaş döneminde algıları farklıdır. Çocukların yaşları ne olursa olsun dikkat edilmesi gereken en önemli şey güven duygusudur. Çocuğa yaşına uygun anlayabileceği bir dille mevcut durum ve alınması gerekli önlemler anlaşılır bir dille anlatılmalı, sorduğu sorulara yine yaşına uygun şekilde açıklayıcı bilgiler verilmelidir.”

“Çocuklarla birlikte yemek yapın kitap okuyun”

Ebeveynlerin çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmeleri adına etkinlik önerilende de bulunan Yüksel şöyle dedi: “Aileler evde bir arada geçirecekleri zamanı keyifli ve verimli bir fırsata dönüştürebilir. Bunun için birlikte resim yapma, kitap okuma ve oyun oynama gibi farklı etkinlikler yapılabilir. Okuma-yazma bilmeyen çocuklara anne babanın kitap okuması, diğer yaş gruplarındaki çocuklar için ise evde herkesin ortak bir okuma zamanı belirlemesi önerilebilir. Bu ortak okuma zamanında kitle iletişim araçlarından uzak durmak prensip edinilebilir. Kutu oyunları ile isim-şehir gibi oyunlar da yine önerilmekte. Birlikte yemek hazırlamak da faydalı. Daha önce denemediğiniz farklı yemekler ya da bilinen tarifleri kullanarak yiyecek hazırlamak ve bunu bir arada tüketmek keyifli olacaktır. Aynı zamanda tüm aile bireylerinin katılabileceği kısa süreli basit egzersizlerle hem fiziksel sağlığımız hem de ruhsal sağlımız olumlu yönde etkilenecektir.”