Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkan "Çin'de son literatür bilgisinde 4 vaka yayımlandı. Bu kişiler iyileşip PCR testi 2 kez negatif çıktığı için taburcu edilmiş, ancak 14 gün sonraki kontrolde testleri tekrar pozitif çıkmıştır. Bu durum bize yeniden bulaş olabileceğini göstermektedir" diye konuştu. Çin'den gelen bilgiler doğrultusunda 100 hastanın 30'unun kanında hastalık bittikten 14 gün sonra yapılan testlerde koruyucu antikorun olmadığının görüldüğünü belirten Özkan “Bu bize, vakaların yüzde 30'unda bağışıklık gelişmediğini ve bu hastalara yeniden virüsün bulaşabileceğini düşündürtüyor" şeklinde konuştu. Koronavirüs vakasının en çok görüldüğü ülkelerden biri olan ama aldığı tedbirlerle salgını yenmeyi başaran Güney Kore’de de son yapılan testler paniğe yol açtı. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 116 koronavirüs hastasının iyileştikten sonra yapılan testlerde yeniden koronavirüse yakalandıklarını bildirdi.