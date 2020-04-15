Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayına dokuz gün kaldı. Covid-19 salgının yaşandığı şu günlerde ise kimlerin oruç tutup tutmayacağı merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı, kendilerine bu konuda yöneltilen sorularla ilgili açıklamada bulundu. Başkanlık “Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allahü tealanın emriyle farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları, hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Ayrıca oruç tutmanın bağışıklık sistemini menfi etkilediğine dair delile dayalı tıbbi bir tespit bulunmuyor. Aksine oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde müspet tesirler meydana getirdiğine dair ilmî yayınlar mevcut" dedi. Diyanet, yeni tip koronavirüse yakalanan kişilerin de doktorlarına danışmadan oruç tutmamasını tavsiye etti.

TOPLU İFTARLAR YAPMAYALIM

“Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa edeceğiz” diyen Diyanet, ayrıca açıklamasında şunları söyledi: Sosyal mesafeyi çok iyi muhafaza edin. Akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar düzenlemekten kesinlikle uzak durun. Sağlık görevlilerimizin koyduğu kaidelere kesinlikle riayet edin. Başkalarının hayatını tehlikeye atmayın. Bu gibi davranışlardan uzak durmak medeni bir sorumluluk olduğu gibi dinî bir vecibedir. Bu zor günlerde ihtiyaç sahibi insanları da unutmayın.