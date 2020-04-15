Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Sağlık çalışanları, özverili gayretleriyle hastaların sağlığına kavuşması için canla başla çalışırken, vaka sayısını azaltmak için alınan önlemler, kullanılan tedavi yöntemleri, hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre vaka sayısının 65 bin 111'e ulaştığı Türkiye'de iyileşen hasta sayısı da 4 bin 799 oldu.

Bu taburcu edilenler içinde risk grubunda olan 65 yaş üzeri hastalar, virüsle mücadelesini sürdüren mevcut hastalara umut oluyor.

Aralarında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de bulunduğu 65 yaş üzerindeki birçok isim hastanelerdeki tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Testler sonucunda koronavirüs tespit edilen ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinde yaşama bir kez daha dört elle sarılan 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, hastaneden torununun torunu Melih Çırağ'ın nezaretinde taburcu edildi.

Dünyada bu hastalığı yenen en yaşlı insanlardan biri olan Havahan Karadeniz'i tedavisinde görev alan personel alkışlarla uğurladı.

93 yaşındaki Alye Gündüz artık evinde

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Tıp Fakültesinde 1 Nisan'da Covid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 93 yaşındaki Alye Gündüz, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanları ve hastalarla vedalaşarak hastaneden ayrılan Gündüz, "Allah herkesten razı olsun. Herkese şifa diliyorum. Allah devletten razı olsun." dedi.

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 80 yaşındaki Şadiye Sarıcık, üşüme ve titreme şikayetiyle gittiği hastaneden tedavisinin ardından evine gönderildi.

İsmail amca evine döndü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 96 yaşındaki İsmail Kırdar da taburcu edildi. Kırdar'ı alkışlarla uğurlayan sağlık çalışanlarından birinin "İsmail amca koronayı yendi. Maşallah İsmail amcaya, Türkiye'ye umut olsun." sözleri dikkati çekti.

İzmir'deki bir huzurevinde kalan 84 yaşındaki Veli Seven, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde 8 günlük tedavinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlandı.

İzmirli 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer de yeni tip koronavirüs teşhisiyle hayatında ilk kez hastaneye yatırıldı. Gencer, Covid-19 ile mücadelesini kazandıktan sonra evinin önünde komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Hemşirelere yük olduğunu düşünen 87 yaşındaki İbrahim Özmen

Erzurum'da 87 yaşında koronavirüsü yenen ve tedavi gördüğü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kirlenen yatağını gömleğiyle temizlerken hemşirelere, "Size ve devlete yeterince yük oldum, istemeden devlet malını kirlettim" diyerek hastane çalışanlarının gönlünde taht kuran İbrahim Özmen, tedavisinin ardından sağlıkçıların alkışlarıyla uğurlandı.

Samsun'da baba-oğul ve ana-oğul koronavirüsü yendi

Samsun'da 21 Mart'ta eşi Refika Akyüz'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen cenaze töreninde 96 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki oğlu Yusuf Akyüz'e bir yakınlarından virüs bulaştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan baba ve oğlu, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Samsun'da 84 yaşındaki Fatma ile 56 yaşındaki oğlu Recep Yılmaz, yakalandıkları yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yendi ve Atasam Hastanesinden taburcu edilerek evlerine gönderildi.

93 yaşındaki Recep Altundaş hastalığı yendi

Bursa Gemlik Devlet Hastanesine çeşitli şikayetlerle başvuran 93 yaşındaki Recep Altundaş'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Altundaş, kendisini evde izole etmesi şartıyla taburcu edildi.

Rizeli çift tedavilerinin ardından ilk kez birbirini gördü

Rize'de Kaçkar Devlet Hastanesine Covid-19 belirtileriyle müracaat eden Eyüp (66) ve eşi Hanife Bayraktar'ın (63) testleri pozitif çıktı. Ayrı odalarda tedavi altına alındıktan sonra taburcu edilen çift, birbirine sarıldı. Eyüp Bayraktar'ın, "Ben 'sarılmayalım' dedim ama hanım dayanamadı." sözleri gülüşmelere neden oldu.

92 yaşındaki Bahriye Kaya köyüne döndü

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesine başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Kaya'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından, 5 gün de normal serviste tedavi gördü.

Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, sağlığına kavuşması üzerine taburcu edildi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan Bekir Karakaya Covid-19'u yendi

Manisa Soma Devlet Hastanesinde 12 gün önce tedavi altına alınan ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 82 yaşındaki Bekir Karakaya, hastalığı yenmeyi başardı. Karakaya'nın kronik bronşit, tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarının da bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs teşhisiyle Tokat Turhal Devlet Hastanesinde yatan 4 çocuk annesi 73 yaşındaki Fidan Abur da taburcu edildi. Doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde Çağlı köyüne uğurlanan Abur, iyileştiği için mutlu olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanları çok güzel ilgilendiler, teşekkür ederim. İyice baktılar." dedi.

Hipertansiyon hastası Ayşe Polat taburcu oldu

Oğulları Kelam Polat (61) ve İbrahim Polat'ı (57) Covid-19'dan kaybeden hipertansiyon hastası 83 yaşındaki Ayşe Polat, 20 günlük tedavinin ardından alkışlarla Manavgat Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Antalya'da kendisi gibi yeni tip koronavirüsten (Covid-19) yoğun bakımda kalan 80 yaşındaki eşi Duran Pınarcı'yı kaybeden gurbetçi 66 yaşındaki Minnet Pınarcı Kepez Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi.

Hastalığı yendiği için mutlu, hayat arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Pınarcı, "Çift geldim tek gidiyorum. Hastalığı Belçika'da mı yoksa havalimanında mı kaptım bilmiyorum. Çok fazla bir şey hissetmedim. Sadece ölüm ile yaşam arasında kaldığımı hissettim. Herkes evinde kalsın. Kimse bu hastalığa yakalanmasın." diye konuştu.