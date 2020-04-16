Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca’dan teşekkür paylaşımı
16.04.2020 - 00:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: AA / İHA
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