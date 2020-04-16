Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Scott Rivkees "Yeni bir aşı bulunana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak. Maske takarak hem kendimizi hem de etrafımızdakileri virüsten korumuş olacağız. Bu sürenin farklı bir durumla karşılaşmazsak en az bir sene olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Aşı ile ilgili olarak bütün dünya çalışmalarını sürdürüyor ancak Amerika, aşının bir yıldan önce bulunmayacağı görüşünde. Haberde Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da 12-18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.