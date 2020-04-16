Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, plazma kullanımının çoğaldığını belirtti. Plazma kullanılan hasta sayısının yanı sıra donör sayısında da artış gözlendiğinin altını çizen Prof. Dr. Erkurt “On gün önce ilk vericiden plazma almıştık. Şu anda verici sayısı dört oldu ve altı hastada kullandık. Bu plazmaların bir kısmı Siirt’e, bir kısmı ise Konya’ya gitti. Hatay’a da göndereceğiz. Donör sayısı arttı ancak yine de yeterli değil” dedi.

78 YAŞINDAKİ HASTADAN İYİ HABER

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde konvelesan plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın test sonucunun negatif çıkması, doktorları umutlandırdı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı "10 Nisan’da 27 yaşında iyileşen bir hastadan aldığımız plazmayı yoğun bakımda yatan 78 yaşındaki hastaya verdik. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla plazma tedavisinden sonra test sonucu negatife dönen başka örnek yok. Yoğun bakım doktorlarımız ümitli, inşallah bu hastamızı iyileştirip taburcu ederiz” dedi.