Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 enfeksiyonuyla savaşta kullanılmaya başlanan plazma tedavisinde, başarı haberleri art arda geliyor. İnönü Üniversitesi Transplantasyon ünitesinde, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiden alınarak Siirt’te yoğun bakımda yatan bir hastaya nakledilen plazma, virüsü yenmeyi başardı ve hasta servise alındı. İkinci güzel haber Türkiye’de ilk plazma tedavisi verilen 56 yaşındaki entübe yoğun bakım hastasından geldi. 5 Nisan da plazma verilen ve durumu giderek iyileşen hasta 10. günde solunum cihazından çıkarıldı. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, bu hastanın da yakında servise çıkarılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Akkurt, plazma tedavisinin artık etkinliği ispatlanmış ve ucuz bir tedavi olduğunu belirterek “Kök hücreden çok daha etkili ve ucuz. Kök hücre tedavisinin tek uygulaması 60 bin dolar, iki uygulama yapmak gerekiyor. Oysa plazma tedavisi 600 TL’ye mal oluyor” dedi.

BAĞIŞÇI SAYISI ÇOK AZ

Akdeniz Üniversitesi’nde 78 yaşındaki hastanın durumunun da iyiye gittiğini hatırlatan Prof. Dr. Akkurt “SARS, MERS ve domuz gribinde etkili olduğu klinik çalışmalarla ispat edilen immün plazma tedavisini Covid-19’da etkili olup olmadığını denemek için çalışmalara başladık. Ancak aldığımız ilk sonuçlar başarılı olduğunu gösteriyor. Plazmayı ilk verdiğimiz hasta en kritik gruptaydı ve şu anda sağlığına kavuştu. Yoğun bakımdaki hastalar için umutluyuz” diye açıkladı. Plazma bağışçısı bulmakta zorlandıklarını da ifade eden Prof. Dr. Akkurt, bunun kişiye zarar vermeyecek bir uygulama olduğunu belirterek “Yaşadığınız zorlukları düşünün ve bağış yapın” dedi.