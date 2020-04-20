Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19 ) salgınında vaka sayısı 2,2 milyona ulaşırken, bugüne kadar 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de ise virüse yakalananların sayısı 90 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı iki bini aştı. Âdeta bütün ülkelerin seferber olduğu bu amansız hastalığa karşı umutlandıran haber ise Türk girişimci Serkan Tunç’tan geldi. Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanan Tunç, geliştirdiği cihaz ile virüsü yok etmeyi başardığını iddia ediyor. Bulduğu yöntemi Bilim Kurulu ve Türkiye’deki 80 ülkenin elçiliğine gönderen Tunç, Youtube’dan da tüm dünyaya duyurdu. Serkan Tunç’un tedavi metodunu kendi ağzından dinleyelim:

VİRÜSÜN ZARINI HEDEF ALDIK

Ailecek tıpçıyız. Babam ve abim doktor. Ben ise sahibi olduğum fon şirketini yönetiyorum. Koronavirüs salgını baş gösterdiğinde ben de ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Birkaç tane deney yaptık. Deneyi anlatmadan önce virüs hakkında birkaç bilgi vereyim. Koronavirüsü bir balon gibi düşünün. Dış cephesi yağ dokusundan oluşur. Ortasında ise protein var. İlaç firmaları proteini yok etmek için kimyasallar üzerinde çalışır. Biz ise proteinin etrafındaki yağdan oluşan zarı hedef aldık. Çünkü moleküller arasında en zayıf halka yağdır.

ÖNCE ZEYTİNYAĞINDA DENEDİK

Newsweek’te bir haber yayınladı. Koronavirüs 92 dereceye kadar sıcaklıkta 15 dakikada ancak ölüyor. Bu vücudu 92 derece ısıtmanız gerektiği anlamına geliyor ki insana uygulamanız imkânsız. Biz de yaptığımız deneyde aynı mantıkla hareket ettik ancak bir farkla. Virüsün çevresindeki yağ dokusunu hedef aldık. Çünkü proteini ne kadar hedef alırsanız alın virüs mutasyon geçirdikçe ürettiğiniz aşılar da etkisiz kalıyor. Peki, bu işi insana zarar vermeden nasıl yapabilirdik? Cevabı elektrik akımındaydı. İlk deneyi zeytinyağı ile yaptık. Zeytinyağı ancak 210 derece ısı uyguladığınızda bozulur. Koronavirüsün bozulması ise 92 derece. Zeytinyağına 15 ila 30 dakika boyunca, doğru akımla 18 volt ve 300 Hz akım verdik. Zeytinyağı paramparça oldu. İnsan vücudu ise doğru akımda 110 volta kadar dayanıyor. 15-18 volt akım uygulandığında ise insanlar bunu fark bile etmiyor.

30 DAKİKA BOYUNCA...

Eşim ve ben koronavirüsü kaptığımızı anlayınca evde kendimizi izole ettik. 10 gün sonrada eşimde belirtileri çıktı. Bu arada biz cihazı üç hafta önceden yapmıştık. Semptomların bir anda ortaya çıkmasıyla denemeye karar verdik. İki akciğer üzerine iki tane prob yerleştirdik. Artı kısmı üst tarafa gelecek şekilde sabitledik. Arkada iki kürek kemiği arasına ise eksi propları yerleştirdik. Doğru akım önden girdi, sırt tarafından çıktı. Bu şekilde 30 dakika boyunca 15 volt ve 300 Hz elektrik akımı uyguladık. Tedavinin ardından öksürük azalmaya, ateş düşmeye başladı. Gece rahat bir uykunun ardından sabah hiçbir belirti kalmamıştı. Bu yöntem insana kesinlikle zarar vermez. Çünkü bu kadar elektriği bir cep telefonundan bile alıyoruz. Virüs ilk önce akciğeri vuruyor ama kan yoluyla bütün vücuda dağılıyor. Biz elektrik akımı verdiğimizde vücudun tepkisi şöyle oluyor: Antikorlar ölü virüslerle karşılaşıyor ve vücut kendi kendine aşı üretmeye başlıyor. İlk deneyden dört gün sonra eşimde yeniden öksürük başladı. Akciğerlerde bir batma hissi oluştu. Tekrar elektrik akımı uyguladık. Akımı verdiğimiz anda batma hissi de tamamen kayboldu. Son deneyin üzerinden 10 gün geçti, eşim son derece sağlıklı. Virüs beni çok etkilemediği için tedaviye ihtiyaç duymadık.

ÇEVREYİ DE TEMİZLEYEBİLİRİZ

Girişimci Serkan Tunç, aynı yöntemin kablosuz elektrikle çevre ve yüzey temizliğinde kullanımının mümkün olacağını ifade ediyor. Tunç “Yüzeylerde virüs daha güçsüzdür ve daha yüksek akım uygulayarak kolay temizlik mümkündür. Hatta aynı tip virüslerin temizliği için de önümüzdeki dönemde faydalı olacaktır” diye konuştu.

UZMANLAR NE DEDİ?

Bilimsel olarak araştırılabilir

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nezih Berksoy: Klasik tıp bilgilerimizin ötesindeki bu tür alternatif metotları hemen kesinlikle reddetmek ya da hemen kabul etmek doğru değil. Yine de mesafeli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Bireysel uygulamalarda başarılı olan yöntemleri daha büyük ve bilimsel kurallara uygun klinik çalışmalarla ispat etmek gerekir. Koronavirüs özelinde bu kadar yoğun vaka olan bir dönem yaşıyoruz. Klinik çalışmalar açısından son derece uygun. Bilimsel olarak araştırılabilir.

Elektrik akımı tıpta kullanılıyor

Akupunktur Uzmanı Dr. Cenk Pala: Elektriksel frekanslar, hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanılıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bunun en çok kullanıldığı alan. Sadece ağrıların giderilmesinde değil, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarında da kullanılıyor. Buna elektroakupunktur veya biyorezonans da deniliyor. Örneğin, uçuk, zona vb. bazı virüsler bu tedaviye çoğunlukla pozitif cevap verebiliyor. Bu frekansları frekans jeneratörü denilen cihazlarla uygulamak gerekir. Ayrıca her virüs ya da bakteri için farklı frekansları tanımlamak gerekir. Koronavirüs için de onun duyarlı olduğu frekans kombinasyonu mevcuttur. Bunlardan biri de 350 Hz’dir. Ancak sadece frekans ve voltajı ayarlamak yeterli değildir. Frekansın offset değeri, dalganın karakteristiği de çok önemlidir. Korona tedavisine bu şekilde hassas ayarlanmış frekans kombinasyonu etkili olabilir, klinik tabloyu değiştirebilir. Ziyneti Kocabıyık